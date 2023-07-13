Изменен состав Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 13 июля 2016 года № 2199 "О дополнительных мерах по повышению благоприятности бизнес-среды в Азербайджанской Республике и дальнейшему улучшению позиции страны в международных рейтингах".

Как сообщает в четверг Trend, согласно распоряжению, состав Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам и Секретариата Комиссии приведен в следующей редакции:

Председатель комиссии

Первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики

Члены комиссии:

Министр экономики Азербайджанской Республики

Министр финансов Азербайджанской Республики

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по статистике

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики

Исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций

Исполнительный директор Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив

Президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики

Руководитель Секретариата Комиссии

Заведующий сектором мониторинга, координации и оценки экономических реформ отдела по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики.