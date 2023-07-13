Изменен состав Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 13 июля 2016 года № 2199 "О дополнительных мерах по повышению благоприятности бизнес-среды в Азербайджанской Республике и дальнейшему улучшению позиции страны в международных рейтингах".
Как сообщает в четверг Trend, согласно распоряжению, состав Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам и Секретариата Комиссии приведен в следующей редакции:
Председатель комиссии
Первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики
Члены комиссии:
Министр экономики Азербайджанской Республики
Министр финансов Азербайджанской Республики
Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по статистике
Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики
Исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций
Исполнительный директор Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив
Президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики
Руководитель Секретариата Комиссии
Заведующий сектором мониторинга, координации и оценки экономических реформ отдела по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики.