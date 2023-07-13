Представители международной аудиторской компании посетят село Сёюдлю (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Представители международной аудиторской компании посетят село Сёюдлю Гядабейского района Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом было сказано 13 июля на втором заседании комиссии, созданной распоряжением Кабинета министров от 21 июня 2023 года для расследования ситуации в селе Сёюдлю.

Было отмечено, что с целью проведения экологического и геологического аудита на предприятии, действующем на территории, была определена и приглашена международная компания, в ближайшие дни ожидается прибытие представителей этой компании в Азербайджан. Эта компания проведет оценку воздействия предприятия на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Как сказал 11 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного социально-экономическим итогам 6 месяцев 2023 года, случившееся в Гядабейском районе совершенно неприемлемо.

«Считаю, что Министерство экологии и природных ресурсов допустило, по меньшей мере, халатность, проявило бесконтрольность, выступило в роли пассивного наблюдателя, в результате чего иностранный инвестор отравил нашу природу. Люди по праву подняли голос протеста, но слышал ли кто-нибудь их голос? Нет!? День, два дня, три дня, пять дней, куда смотрело Министерство экологии и природных ресурсов? Разве оно не ведало о том, что есть такая проблема? Либо знало и закрывало глаза, либо не знало. И то, и другое неприемлемо. Правда, часть граждан, поддавшись подстрекательствам провокаторов, совершила безнравственные, противозаконные действия, что является невыносимым и неприемлемым. Некоторые из этих провокаторов скрываются в Азербайджане, другие – за рубежом. Те, что в Азербайджане, уже выявлены, некоторые из них привлечены к ответственности. Мы привлечем к ответственности и тех, что за рубежом. Пусть никто, как говорится, не думает, что мы забыли об этом. Хаос, произвол, действия провокационного характера в Азербайджане закончились в 1993 году. Если кто-то забыл об этом, мы можем напомнить. Поэтому и граждане должны проявить культуру, как говорится, благовоспитанность, подчиниться закону, не забрасывать полицию камнями. Забрасывание полиции камнями никому не делает чести. Это раз. Во-вторых, это преступление. Если азербайджанская полиция проявляет терпимость, это не значит, что любой может бросать в нее камни. Это совершенно неприемлемо. Я всем говорю, мы не собираемся потакать кому-то. Если понадобится, мы накажем кого следует так, что он пожалеет о содеянном.

Но в то же время у этого инцидента была и естественная причина. Дело в том, что иностранная компания пришла сюда зарабатывать деньги. Мы не возражаем — компания вложила инвестиции и создала рабочие места. Ясно, что они приходят сюда не благотворительностью заниматься, а заработать деньги. Но это не значит, что должна уничтожаться наша природа. Это не означает, что у людей должны быть захвачены пастбища и поля. Это не значит, что должно быть создано второе озеро с отходами без соответствующего на то разрешения. Кто им разрешил? Видимо, они либо сговорились с Министерством экологии и природных ресурсов, либо сделали это самостоятельно. Поэтому это дело требует тщательного расследования. Прокуратуре и другим соответствующим ведомствам даны все необходимые поручения. Узнав об этом, я позвонил премьер-министру и поручил ему обязательно создать комиссию и отправить их на место происшествия. Хорошо, это должен был сказать я?! А министр экологии не знал, что должен сам туда поехать?! Я сказал, поезжайте туда, поговорите на месте с людьми, возьмите пробы воздуха и земли, привлеките международных экспертов. Поскольку министерство само стало причиной этого инцидента, возможно оно постарается замять это дело. Поэтому пусть эксперты дадут оценки: в какой степени эксплуатация данных месторождений вредит здоровью людей, природе или не вредит? Ответа на сегодняшний день нет. Да, проведено совещание в Кабинете Министров, там было сделано заявление. Прочитавший это заявление не поймет ничего из того, о чем там говорится, какова была цель этого заявления? Завуалировать дело или же уделить внимание данному вопросу какими-то общими словами. Я дал конкретное поручение, конкретное. Где результаты экспертизы? Сколько времени прошло? Прошло около месяца. Никто не докладывает мне. Ни Кабинет Министров, ни Министерство экологии и природных ресурсов. Считают, что я забыл об этом. Нет, я ничего не забываю. Хочу еще раз сказать, что те, кто закидал полицию камнями, должны постыдиться перед своей семьей, перед детьми, перед членами семьи, перед общественностью. Потому что общественность видела эту безобразную картину. Поэтому я поручаю, даю неделю. Как мне, так и общественности должна быть представлена информация и вопрос должен быть расследован. Почему Министерство экологии и природных ресурсов не уделило внимания данному вопросу, осталось безучастным, и лишь после моего поручения поехали, приехали, а о результатах ничего не сообщается.

Работающие здесь иностранные и местные компании должны уважать законы Азербайджана. В противном случае их деятельность здесь будет невозможна. Даже если иностранный инвестор на протяжении многих лет эксплуатирует золотоносные рудники Гедабея на основании договора о долевом распределении, он должен соблюдать все необходимые условия - законы Азербайджана, экологический баланс. Должен также отметить, что наша государственная компания AzerGold также занимается эксплуатацией месторождений золота. Но, по предоставленной мне информации, в этой области соблюдаются все экологические нормы. В том числе были установлены контакты с местными общинами, проводятся различные гуманитарные акции, люди в массовом порядке привлечены к работе. Вот, пожалуйста, какой подход демонстрирует азербайджанская компания, а какой — иностранная. Это недопустимо. Следует пригласить представителей иностранной компании. Если они не были приглашены до сих пор, то должны дать соответствующее объяснение Кабинету Министров. И в течение недели необходимо проинформировать меня и общественность. При наличии там хотя бы малейшей опасности для природы и здоровья людей эта деятельность должна быть прекращена. Вот и все!» - сказал глава государства.