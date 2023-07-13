Лицемерию официальных лиц Армении нет предела - МИД Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Судя по всему, лицемерию официальных лиц Армении нет предела!

Как сообщает в четверг Trend, об этом на своей странице в Twitter написал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на провакационную публикацию главы МИД Армении Арарата Мирзояна.

"Иначе зачем стране, убившей десятки невинных детей, в том числе 12 детей в результате ракетных обстрелов и агрессии против Азербайджана, злоупотреблять случаями смерти детей в политических целях?", - написал он.

Отметим, что армянская сторона выдвигает ложные обвинения о якобы "возникновении гуманитарного кризиса" в регионе, "оказывающего влияние" на армянских жителей Карабаха. Однако, многочисленные кадры беспрепятственного прохода армянскими жителями Карабаха ППП "Лачин" свидетельствуют об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении армянскими жителями пограничного пункта пропуска.