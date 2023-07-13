Азербайджан вновь призывает не закрывать глаза на минную угрозу со стороны Армении - МИД

БАКУ/Trend/ - Азербайджан вновь призывает не закрывать глаза на минную угрозу со стороны Армении.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.

"Сегодня в результате очередного взрыва мины, установленной Арменией, в Кяльбаджаре был тяжело ранен пчеловод. Число жертв мин в Азербайджане с конца войны 2020 года возросло до 303", - говорится в публикации.

Отметим, что 13 июля около 20:00 в полицию поступила информация о том, что занимавшийся пчеловодством в селе Чопурлу Кяльбаджарского района Алиев Сахиб Иса оглы подорвался на мине.

Как сообщили в пресс-службе МВД, инцидент произошел на территории села Сеидляр. В результате инцидента Сахиб Алиев получил травмы.

Проводится разбирательство.