Израиль продолжит укреплять сотрудничество с Азербайджаном во имя безопасности обеих стран - минобороны

БАКУ /Trend/ - Израиль продолжит укреплять сотрудничество с Азербайджаном во имя безопасности обеих стран.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр обороны Израиля Йоав Галант.

«На встречах с Президентом, министром обороны и начальником пограничной службы мы обсудили наше общее стремление к укреплению связей между нашими странами в различных сферах, особенно в области безопасности. Вместе мы продолжим укреплять наше сотрудничество и теплые отношения во имя безопасности наших стран и региональной стабильности», - написал министр.

Отметим, что министр обороны Израиля Йоав Галант совершил визит в Азербайджан 13 июля.