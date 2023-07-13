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Израиль продолжит укреплять сотрудничество с Азербайджаном во имя безопасности обеих стран - минобороны

Политика Материалы 13 июля 2023 22:33 (UTC +04:00)
Израиль продолжит укреплять сотрудничество с Азербайджаном во имя безопасности обеих стран - минобороны

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Израиль продолжит укреплять сотрудничество с Азербайджаном во имя безопасности обеих стран.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр обороны Израиля Йоав Галант.

«На встречах с Президентом, министром обороны и начальником пограничной службы мы обсудили наше общее стремление к укреплению связей между нашими странами в различных сферах, особенно в области безопасности. Вместе мы продолжим укреплять наше сотрудничество и теплые отношения во имя безопасности наших стран и региональной стабильности», - написал министр.

Отметим, что министр обороны Израиля Йоав Галант совершил визит в Азербайджан 13 июля.

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