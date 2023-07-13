Встреча руководителей органов дипломатической службы завершилась мероприятием под названием «Возрождение Агдама»

БАКУ /Trend/ - 13 июля 2023 года в рамках встречи руководителей органов дипломатической службы Азербайджанской Республики состоялся визит в город Агдам руководящего состава Министерства иностранных дел и глав дипломатических миссий, аккредитованных в зарубежных странах, передает Trend.

Принимавшие участие в визите Министр иностранных дел Джейхун Байрамов, помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков, руководство аппарата МИД, главы дипломатических миссий за рубежом впервые посетили Аллею шехидов Агдама и возложили цветы на могилы шехидов, павших за Родину.

Позже было проведено мероприятие под названием «Возрождение Агдама».

Выступивший на мероприятии министр Джейхун Байрамов рассказал о значении Агдама и в целом Карабаха для азербайджанского народа и сказал, что целенаправленное разрушение Арменией этого прекрасного города, который когда-то был одним из самых развитых регионов Азербайджана, является частью политики этнической ненависти и нетерпимости Армении в отношении Азербайджана. Сегодня восстановление всех территорий, освобожденных от оккупации, в том числе Агдама, находится в центре внимания в результате заботы Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Несмотря на нынешние трудности, масштабы разрушений и угрозу противопехотных мин, было заявлено, что Азербайджан полон решимости продолжать процесс восстановления территорий, освобожденных от оккупации.

После окончания оккупации азербайджанских земель в результате 44-дневной Отечественной войны важнейшим вопросом, стоящим перед дипломатией страны, является предотвращение шагов, которые могли бы угрожать безопасности освобожденных территорий и мобилизация всех усилий в направлении восстановительно-строительных работ.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, входящих в состав Карабахского экономического района Эмин Гусейнов подробно проинформировал участников мероприятия о широкомасштабных восстановительно-строительных работах.

Следующий докладчик, Вугар Сулейманов, председатель Правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики, выступил с докладом о проделанной работе по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

На мероприятии был показан видеоролик, посвященный восстановительно-строительным работам, проводимым на территориях Азербайджана, освобожденных от оккупации.

В рамках визита участники встречи были проинформированы о мероприятиях, связанных с восстановительно-строительными работами в Агдаме, разминированием территорий.

Таким образом посещением Агдама и мероприятием «Возрождение Агдама» завершилась встреча глав дипломатических служб, начавшаяся 11 июля.