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ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

Политика Материалы 14 июля 2023 08:23 (UTC +04:00)
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 13 июля в 22:35 позиции подразделений азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Садаракского района Нахчыванской АР, были обстреляны подразделениями вооруженных сил Армении, дислоцированными на противоположном направлении, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Кроме того, 14 июля в 01:10 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, с противоположных позиций открыли огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении Ходжалинского района.

Подразделениями азербайджанской армии на указанных направлениях были приняты адекватные ответные меры.

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