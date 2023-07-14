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Армения не намерена прекращать незаконную деятельность – Джейхун Байрамов

Политика Материалы 14 июля 2023 09:45 (UTC +04:00)
Армения не намерена прекращать незаконную деятельность – Джейхун Байрамов

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Наряду с обстрелом ППП "Лачин" 15 июня, попытки водителей армянского происхождения доставить контрабандную продукцию в Азербайджан на транспортных средствах, принадлежащих Международному комитету Красного Креста, показывают, что армянская сторона не намерена отказываться от попыток вмешательства в суверенитет Азербайджана и незаконной деятельности.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главой представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганой Кожич, сообщает Trend.

Министр заявил, что заявление МККК от 11 июля о том, что организация не поддерживает деятельность по перевозке незадекларированной продукции и расторгает служебные договоры с водителями транспортных средств, перевозящих такие грузы, было учтено и заслуживает похвалы.

Байрамов также подчеркнул необходимость предотвращения подобных случаев в будущем.

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