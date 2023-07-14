Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Мой визит в Азербайджан стал успешным - министр обороны Израиля (ФОТО)

Политика Материалы 14 июля 2023 10:00 (UTC +04:00)
Мой визит в Азербайджан стал успешным - министр обороны Израиля (ФОТО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Израиля Йоав Галант поделился фотографией с Бакинского приморского бульвара в своем Twitter-аккаунте со словами "Доброе утро из Баку".

Как сообщает Trend, министр отметил, что его визит в Азербайджан был коротким и успешным.

Отметим, что 13 июля Президент Ильхам Алиев принял прибывшего в Баку с визитом министра обороны Израиля Й.Галанта. Затем состоялись встречи Й.Галанта с министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, начальником Государственной пограничной службы генерал-полковником Эльчином Гулиевым, в ходе которых стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Мой визит в Азербайджан стал успешным - министр обороны Израиля (ФОТО)
Мой визит в Азербайджан стал успешным - министр обороны Израиля (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости