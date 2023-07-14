Джейхун Байрамов встретился с главой представительства МККК в Азербайджане (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 14 июля 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и главы представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганы Кожич.

Как сообщает в пятницу Trend, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и МККК, недавняя ситуация на ППП "Лачин", а также вопросы деятельности МККК в Ханкенди.

Джейхун Байрамов в связи с недавней ситуацией относительно деятельности погранично-пропускного пункта "Лачин" заявил, что обстрел пункта 15 июня и попытки водителей армянского происхождения доставить контрабандную продукцию в Азербайджан на транспортных средствах, принадлежащих МККК, показывают, что Армения не намерена отказываться от попыток вмешаться в суверенитет Азербайджана и своей незаконной деятельности.

Министр отметил, что заявление МККК от 11 июля о том, что организация не поддерживает деятельность по перевозке незадекларированной продукции и расторгает служебные договоры с водителями транспортных средств, перевозящих такие грузы, было учтено и заслуживает похвалы. Байрамов также подчеркнул необходимость предотвращения подобных случаев в будущем.

В ходе проведенных обсуждений глава МИД Азербайджана заявил о возможности продолжения перехода армянскими жителями ППП в медицинских целях с помощью МККК с соблюдением необходимых правил.

Касательно вопроса снабжения жителей Армении, было отмечено, что азербайджанская сторона имеет возможность оказывать им помощь посредством дороги Агдам-Ханкенди.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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