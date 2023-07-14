Завершился визит министра обороны Израиля в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Завершился визит министра обороны Израиля Йоава Галанта в Азербайджан.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации израильского министра в Тwitter-аккаунте.

Галлант отметил, что в рамках визита были обсуждены возможности расширения сотрудничества с Азербайджаном в области обороны.

"Мы договорились не только сотрудничать по ряду сфер, но и углублять наши тесные связи и крепкую дружбу. Наши оборонные связи способствуют безопасности обеих стран, а также региональному миру и стабильности", - написал он.

Отметим, что 13 июля Президент Ильхам Алиев принял прибывшего в Баку с визитом министра обороны Израиля Й.Галанта. Затем состоялись встречи Й.Галанта с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, начальником Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковником Эльчином Гулиевым, в ходе которых стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.