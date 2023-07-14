Анонсирована дата встречи президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна

БАКУ /Trend/ - Трехсторонняя встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, председателем Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоится 15 июля в Брюсселе.

Информация об этом появилась на официальном сайте Совета Европейского союза, сообщает в пятницу Trend.

Было отмечено, что встреча состоится в 13:00 по местному времени (15:00 по бакинскому времени).

Напомним, что это шестая по счету встреча глав государств в Брюссельском формате. Предыдущая встреча состоялась 14 мая этого года.