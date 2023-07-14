Завершились внеочередные заседания парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Завершились внеочередные заседания Милли Меджлиса (парламент).

Как передает в пятницу Trend, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сообщила, что на внеочередной сессии проведено 9 заседаний, принято 90 законопроектов.

Она отметила, что в ходе сессии было проведено специальное заседание, посвященное великому лидеру Гейдару Алиеву. Гафарова подчеркнула, что также на сессии были проведены два слушания и проделана важная работа по укреплению международного сотрудничества.

Напомним, что сегодня состоялось последнее заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса, на которой депутаты обсудили 19 вопросов.