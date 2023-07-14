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Завершились внеочередные заседания парламента Азербайджана

Политика Материалы 14 июля 2023 13:20 (UTC +04:00)
Завершились внеочередные заседания парламента Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Завершились внеочередные заседания Милли Меджлиса (парламент).

Как передает в пятницу Trend, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сообщила, что на внеочередной сессии проведено 9 заседаний, принято 90 законопроектов.

Она отметила, что в ходе сессии было проведено специальное заседание, посвященное великому лидеру Гейдару Алиеву. Гафарова подчеркнула, что также на сессии были проведены два слушания и проделана важная работа по укреплению международного сотрудничества.

Напомним, что сегодня состоялось последнее заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса, на которой депутаты обсудили 19 вопросов.

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