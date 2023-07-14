Проходит последнее заседание внеочередной сессии парламента Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Проходит последнее заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщает в пятницу Trend, повестка дня заседания включает 19 вопросов:

1. Конституционный закон о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики «О нормативно-правовых актах» (второе чтение);

2. Законопроект «Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Словацкой Республике (городе Братислава)»;

3. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об автомобильном транспорте» (третье чтение);

4. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (третье чтение);

5. Законопроект о внесении изменений в Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О дорожном движении» (третье чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О лицензиях и разрешениях» (третье чтение);

8. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» (третье чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О лекарственных средствах» (третье чтение);

10. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (третье чтение);

11. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О Конституционном суде» (третье чтение);

12. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О выдаче (экстрадиции) лиц, совершивших преступления» (третье чтение);

13. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики «25-летие Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (1998-2023)» (третье чтение);

14. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики «30-летие структуры, обеспечивающей безопасность Президента Азербайджанской Республики (1993-2023)» (третье чтение);

15. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики «30-летие органов охраны стратегических объектов Азербайджанской Республики (1993-2023)» (третье чтение);

16. Законопроект о внесении изменений в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики «30-летие специальных органов связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики (1993-2023)» (первое чтение);

17. Законопроект «О платежных услугах и платежных системах» (третье чтение);

18. Законопроект «О государственных закупках» (третье чтение);

19. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «Об энергетике», «О бюджетной системе», «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» и «Об административном производстве» (третье чтение).