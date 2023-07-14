Джейхун Байрамов встретился с главой представительства МККК в Азербайджане (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 14 июля 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и главы представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганы Кожич.

Как сообщает в пятницу Trend, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и МККК, недавняя ситуация на ППП "Лачин", а также вопросы деятельности МККК в Ханкенди.

Джейхун Байрамов в связи с недавней ситуацией относительно деятельности погранично-пропускного пункта "Лачин" заявил, что обстрел пункта 15 июня и попытки водителей армянского происхождения доставить контрабандную продукцию в Азербайджан на транспортных средствах, принадлежащих МККК, показывают, что Армения не намерена отказываться от попыток вмешаться в суверенитет Азербайджана и своей незаконной деятельности.

Министр отметил, что заявление МККК от 11 июля о том, что организация не поддерживает деятельность по перевозке незадекларированной продукции и расторгает служебные договоры с водителями транспортных средств, перевозящих такие грузы, было учтено и заслуживает похвалы. Байрамов также подчеркнул необходимость предотвращения подобных случаев в будущем.

В ходе проведенных обсуждений глава МИД Азербайджана заявил о возможности продолжения перехода армянскими жителями ППП в медицинских целях с помощью МККК с соблюдением необходимых правил.

Касательно вопроса снабжения жителей Армении, было отмечено, что азербайджанская сторона имеет возможность оказывать им помощь посредством дороги Агдам-Ханкенди.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, что сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана выявили неоднократные попытки провоза незаконным путем различных видов контрабанды на транспортных средствах, принадлежащих МККК, через погранично-пропускной пункт "Лачин".

В связи с выявленными фактами контрабанды было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана, до проведения необходимых следственных мероприятий переход через ППП "Лачин" на государственной границе был временно приостановлен.

В ГПС сообщили, что использование транспортных средств, принадлежащих МККК и осуществляющих медицинскую эвакуацию, для контрабанды является грубым нарушением законов Азербайджана, а также злоупотреблением доверия Азербайджана к МККК как гуманитарной организации.

Отметим, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установленному 22 апреля Арменией в одностороннем порядке пограничному пункту пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном, в 12:00 23 апреля подразделениями ГПС Азербайджанской Республики на суверенных территориях Азербайджана, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.