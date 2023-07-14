Армения не намерена прекращать незаконную деятельность – Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Наряду с обстрелом ППП "Лачин" 15 июня, попытки водителей армянского происхождения доставить контрабандную продукцию в Азербайджан на транспортных средствах, принадлежащих Международному комитету Красного Креста, показывают, что армянская сторона не намерена отказываться от попыток вмешательства в суверенитет Азербайджана и незаконной деятельности.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главой представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганой Кожич, сообщает в пятницу Trend.

Министр заявил, что заявление МККК от 11 июля о том, что организация не поддерживает деятельность по перевозке незадекларированной продукции и расторгает служебные договоры с водителями транспортных средств, перевозящих такие грузы, было учтено и заслуживает похвалы.

Байрамов также подчеркнул необходимость предотвращения подобных случаев в будущем.

Напомним, что сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана выявили неоднократные попытки провоза незаконным путем различных видов контрабанды на транспортных средствах, принадлежащих МККК, через погранично-пропускной пункт "Лачин".

В связи с выявленными фактами контрабанды было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана, до проведения необходимых следственных мероприятий переход через ППП "Лачин" на государственной границе был временно приостановлен.

В ГПС сообщили, что использование транспортных средств, принадлежащих МККК и осуществляющих медицинскую эвакуацию, для контрабанды является грубым нарушением законов Азербайджана, а также злоупотреблением доверия Азербайджана к МККК как гуманитарной организации.

Отметим, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установленному 22 апреля Арменией в одностороннем порядке пограничному пункту пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном, в 12:00 23 апреля подразделениями ГПС Азербайджанской Республики на суверенных территориях Азербайджана, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.