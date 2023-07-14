Армянка поблагодарила азербайджанских пограничников на ППП "Лачин" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан на очень высоком уровне осуществляет и будет осуществлять свободный переход лиц армянского происхождения через погранично-пропускной пункт "Лачин", установленный в начале дороги Лачин-Ханкенди.

На новых видеокадрах, полученных Trend, видно, как армянка благодарит азербайджанского военнослужащего, что является наглядным подтверждением сказанного.

Армянские жители Карабаха до сих пор очень свободно и безопасно переходили через пограничный пункт пропуска в сопровождении Международного комитета Красного Креста (МККК).

Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении армянскими жителями Карабаха через пограничный пункт пропуска. В то же время эти кадры еще раз показывают, что азербайджанские пограничники не только вежливо относятся к армянским жителям Карабаха, но и не проводят различий по поводу того, представители какого народа стоят перед ними.

Отметим, что армянская сторона, стремясь замедлить мирные переговоры с Азербайджаном, затормозить процесс, практически на каждом шагу поднимает вопрос безопасности проживающих в Карабахском регионе армянских жителей, якобы выражая свою обеспокоенность, с тем, чтобы привлечь внимание международной общественности к этому вопросу. Однако вышеупомянутые кадры еще раз демонстрируют, что самая большая безопасность для этнических армян Карабаха будет возможна именно тогда, когда они, как граждане Азербайджана, будут жить в рамках его законов.

В целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установленному 22 апреля Арменией в одностороннем порядке пограничному пункту пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.

Представляем видео, на котором запечатлено, как армянка выражает благодарность азербайджанскому пограничнику: