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Международный суд продолжает разоблачать армянскую ложь - МИД Азербайджана

Политика Материалы 15 июля 2023 00:57 (UTC +04:00)
Международный суд продолжает разоблачать армянскую ложь - МИД Азербайджана

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Международный суд продолжает разоблачать армянскую ложь.

Как передает Trend, об этом написал на своей странице в Twitter глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Постановление Международного суда еще раз подтверждает, что запрос Армении о выведении пограничников Азербайджана с пограничного пункта пропуска Лачин и дороги был единогласно отклонен. Суд продолжает разоблачать армянскую ложь", - написал он.

Отметим, что Международный суд 6 июля 2023 года отклонил иск Армении по поводу территориальных претензий к Азербайджану. Суд отклонил требование Армении о внесении изменений в Решение от 22 февраля 2023 года.

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