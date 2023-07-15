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Армяне пытались помешать полету пассажирских самолетов через воздушное пространство Азербайджана - Минобороны (Дополнено)

Политика Материалы 15 июля 2023 10:25 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:18)

БАКУ /Trend/ - Незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджанской Республики, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, применяют радиопомехи против спутниковых навигационных систем GPS пассажирских самолетов местных и иностранных авиакомпаний, совершающих полеты через воздушное пространство Азербайджана, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В результате применения радиопомех против пассажирского самолета Gulfstream G280 азербайджанской авиакомпании, выполнявшего 13 июля рейс по маршрутам Зангилан-Физули с 11:54 до 12:07 и Физули-Баку с 13:02 до 13:17, в навигационной системе GPS самолета произошел сбой.

Отметим, что и ранее фиксировались факты применения незаконными армянскими вооруженными формированиями радиопомех против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов. Несмотря на неоднократные обращения к командованию российского миротворческого контингента о том, что подобные случаи представляют серьезную угрозу безопасности воздушных перевозок, никаких мер не предпринималось.

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