Армяне пытались помешать полету пассажирских самолетов через воздушное пространство Азербайджана - Минобороны (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджанской Республики, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, применяют радиопомехи против спутниковых навигационных систем GPS пассажирских самолетов местных и иностранных авиакомпаний, совершающих полеты через воздушное пространство Азербайджана, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В результате применения радиопомех против пассажирского самолета Gulfstream G280 азербайджанской авиакомпании, выполнявшего 13 июля рейс по маршрутам Зангилан-Физули с 11:54 до 12:07 и Физули-Баку с 13:02 до 13:17, в навигационной системе GPS самолета произошел сбой.

Отметим, что и ранее фиксировались факты применения незаконными армянскими вооруженными формированиями радиопомех против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов. Несмотря на неоднократные обращения к командованию российского миротворческого контингента о том, что подобные случаи представляют серьезную угрозу безопасности воздушных перевозок, никаких мер не предпринималось.