Стали известны подробности переговоров между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном в Брюсселе

БАКУ /Trend/ - Стали известны вопросы, обсуждавшиеся между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которые встретились сегодня по приглашению Председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.

Как сообщает Trend, в ходе трехсторонней встречи были обсуждены вопросы делимитации границ, продолжения переговоров по мирному договору, открытия транспортных коридоров, соединения Нахчывана с остальной частью Азербайджана, вывода незаконных воинских формирований с территории Азербайджана и их разоружения, а также вопросы, связанные с фактами контрабанды.

Стороны также обсудили перспективы перевозки гуманитарных грузов, предназначенных для Карабаха, со стороны Барды-Агдама, вопросы проживающих в Карабахе армян.

Отметим, что 15 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провел трехстороннюю встречу с председателем Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.