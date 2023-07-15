Заявление МИД России о мирном процессе вызывает разочарование - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Трехстороннее заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации и заявление от 15 июля 2023 г., комментирующее мирный процесс, вызывают непонимание и разочарование.

Как сообщили Trend в Министерстве иностранных дел, данное заявление МИД России не соответствует Декларации о взаимном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией и выступлениям Президента Российской Федерации Владимира Путина в поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, в том числе карабахского региона.

"Недопустимо, чтобы Министерство иностранных дел Российской Федерации интерпретировало и обусловливало территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в контексте того факта, что Армения, оккупировавшая наши территории почти 30 лет, признает Карабах частью Азербайджана.

Напомним, что именно Азербайджан выдвинул пять основных принципов установления отношений с Арменией после 44-дневной Отечественной войны, предложение о заключении мирного договора, а также инициативу о делимитации границы и является автором всех исходных документов по этим направлениям. В настоящее время азербайджанская сторона предпринимает практические шаги в направлении продвижения мирного соглашения.

Наша страна всегда демонстрировала верность трехсторонним заявлениям, подписанным лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации.

Тем не менее, с первого дня подписания упомянутого трехстороннего заявления армянская сторона не выполнила многие положения заявления, а российская сторона не обеспечила полное выполнение заявления в рамках своих обязательств.

Несмотря на неоднократные предупреждения Азербайджана о незаконной деятельности с использованием Лачинской дороги, перевозке военных грузов и мин из Армении в Азербайджан, ротации незаконных воинских формирований, незаконном ввозе на территорию граждан третьих стран, ничего не было сделано для предотвращения этих действий.

Азербайджанская сторона установила ППП "Лачин", созданный в соответствии с законодательством Азербайджана и международными нормами, в целях предотвращения незаконной деятельности в стране и обеспечения прозрачности. За последние несколько месяцев сотни жителей Армении были пропущены через этот контрольно-пропускной пункт в регулируемом и прозрачном порядке. Несмотря на это, армянская сторона по-прежнему не прекращала своих военных провокаций против Азербайджана.

В этом контексте всем ясно, что нет никаких оснований для попыток политизировать создание ППП "Лачин", что является суверенным правом Азербайджана, и утверждений о напряженной гуманитарной ситуации в регионе.

Несмотря на вышеизложенное, вопреки трехстороннему заявлению 2020 года, участником которой является Российская Федерация, до сих пор не обеспечен полный вывод остатков вооруженных сил Армении, находящихся на территории Азербайджана. Наоборот, поддержка вооруженных сил Армении осуществляется в регионе под наблюдением российского миротворческого контингента.

Наряду с этим известно, что беспрепятственное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой под разными предлогами затрудняется.

Азербайджан заинтересован в обеспечении мира и спокойствия в регионе и продолжит свои усилия в этом направлении", - говорится в заявлении.