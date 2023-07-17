Омбудсмен Азербайджана обратилась в международные организации в связи с экологическими преступлениями Армении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева направила обращение в международные организации в связи с международными экологическими преступлениями, совершенными Арменией.

Как сообщает в понедельник Trend, в обращении говорится:

"Армения, в течение 30 лет удерживавшая под оккупацией территории Азербайджана, признанные международным правом, не только совершила преступления против мира и человечности, а также военные преступления, но и нанесла серьезный ущерб экологической безопасности региона. Ущерб, нанесенный Арменией плодородным почвам, водным бассейнам, атмосфере, лесному фонду, флоре и фауне, минеральным ресурсам и источникам энергии, привел к нарушению экологического баланса не только в нашей стране, но и в регионе в целом.

Все это еще раз доказывает, что Армения совершает экологические преступления, не выполняет взятые на себя обязательства в связи с международными конвенциями по экологии и окружающей среде, к которым она присоединилась. Однако мы глубоко сожалеем о том, что международные организации и международные неправительственные организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, молчат по поводу проблемы, являющейся источником глобальной угрозы, созданной Арменией.

Предупреждение преступлений, повлекших нарушение экологического баланса, наказание правонарушителей, обеспечение исполнения каждым государством требований действующих международных и национальных законодательных актов в этой области - одна из важнейших задач, стоящих перед нами.

Однако существующие двойные стандарты, молчание международных организаций и преобладание атмосферы безнаказанности побуждают Армению продолжать совершать преступления, которые вызывают глобальные и региональные экологические проблемы. Одной из новых инициатив Армении, которая может создать региональные экологические проблемы, является желание построить крупный металлургический завод стоимостью 70 миллионов долларов США с годовой производственной мощностью 180 000 тонн на площади 16 500 квадратных метров в пограничном с Азербайджаном регионе и очень близко к границе с Турцией - в селе Араздеян. Строительство завода в этом районе и сброс отходов в реку Араз - вторую по величине реку Южного Кавказа - может привести к загрязнению не только этой реки, но и реки Арпачай.

Токсичный газ, выбрасываемый в воздух в результате деятельности завода окажет серьезное влияние на фауну и флору. Помимо этого, если металлургический завод начнет работать, это приведет к нарушению окружающей среды, экосистемы в широкой полосе, загрязнению воздуха токсичными отходами. Тем самым Армения вновь грубо нарушает нормы и принципы международного права, в частности, положения Конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Espo).

Согласно положениям настоящей Конвенции, участником которой является и Армения, в случае негативного экологического воздействия крупной хозяйственной деятельности, которую государства-участники планируют на своей территории, на территории других стран, подобная деятельность должна быть согласована с соответствующими органами этих стран, должен быть подготовлен документ об оценке воздействия на окружающую среду.

Кроме того, следует особо отметить, что, несмотря на истечение срока эксплуатации, действующая в Армении атомная электростанция (АЭС) "Мецамор" представляет реальную угрозу не только для Азербайджана и самой Армении, но и для Южного Кавказа в целом.

Еще 27 января 2021 года, мною, как азербайджанским омбудсменом, было принято заявление "О потенциальной опасности АЭС Мецамор для всего региона", в котором говорилось, что для предотвращения следующей катастрофы, подобной Чернобыльской аварии и Фукусиме, международные организации должны срочно закрыть станцию, безопасно прекратить ее работу, принять срочные меры, чтобы радиоактивные отходы, в соответствии с требованиями Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработанным топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами Международного агентства по ядерной энергии, а также в соответствии с требованиями, установленными Резолюцией ПАСЕ № 1588 от 2007 года, были переданы под строгий международный контроль.

Однако Армения даже не обратила внимания на озабоченность международных организаций по поводу деятельности АЭС Мецамор и продлила работу этой станции до 2026 года и далее с повторной пролонгацией.

Отметим также, что сброс химсодержащих вод крупных горнодобывающих предприятий Армении – Гаджаранского медно-молибденового завода и Гафанского горно-обогатительного комбината, в том числе месторождений золота Лей-Личкиваз, на протяжении многих лет в трансграничную реку Охчучай отрицательно сказывается на качестве всех водных ресурсов региона, что ставит под прямую угрозу права людей на жизнь и здоровую окружающую среду.

Одним из фактов предвзятого загрязнения Арменией водных ресурсов является Сарсангское водохранилище, которое обеспечивает орошение земель, пригодных для сельского хозяйства. В резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы от 26 января 2016 года № 2085 подчеркивалось, что несоответствие Сарсангского водохранилища по техническим параметрам представляет потенциальную опасность для жизни и здоровья людей, а также ведет к серьезным катастрофам, действия Армении расценивались как акт агрессии, приводящий к глобальным экологическим проблемам.

Проведенные исследования показывают, что для восстановления разрушенной экосистемы на освобожденных от оккупации землях требуются долгие годы и огромные средства. Нынешняя проблема мин, ставшая актуальной для нашей страны, повлекшая за собой многочисленные человеческие жертвы и травмы, не только замедляет безопасное возвращение на родину сотен тысяч бывших вынужденных переселенцев, но и создает препятствия для масштабных строительно-восстановительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также для мира.

Хотя мы регулярно обращаемся в международные организации и соответствующие структуры по поводу передачи Азербайджану точных карт заминированных территорий, в том числе массовых захоронений, к сожалению, правительство Армении до сих пор не предпринимает никаких реальных шагов в направлении передачи точных карт минных полей, под разными предлогами уклоняясь от этого. Напротив, еще более воодушевленная тем, что она не подвергается никакому давлению на международном уровне, она продолжает процесс минирования через диверсионно-подрывные группы на территориях Азербайджана, признанных организацией Объединенных Наций (ООН) и в настоящее время освобожденных от оккупации, и своими действиями создает серьезную угрозу жизни и здоровью людей, в том числе окружающей среде.

В первую очередь это касается Конвенции 1976 года о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду, которую поддерживает Республика Армения, Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением 1989 года, Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий 1992 года, что еще раз доказывает, что Армения не выполняет свои обязательства по другим международным договорам целенаправленно.

Как омбудсмен Азербайджана, призываю международные организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, международные неправительственные организации, институты гражданского общества предпринять совместные решительные шаги для решения глобальных и региональных экологических проблем, возникших в результате экологических преступлений, совершенных Арменией, оказать на нее давление для выполнения обязательств, вытекающих из существующих международных документов в области охраны окружающей среды для предотвращения повторения подобных действий в будущем".

Напомним, что азербайджанские экологи направили премьер-министру Армении Николу Пашиняну открытое письмо, в котором были перечислены предприятия Армении, загрязняющие окружающую среду. В письме отмечалось, что разрушение экосистемы в результате продолжающихся операций по добыче представляет угрозу не только для окружающей среды Армении, но и для соседних стран и содержится призыв к Армении немедленно прекратить деятельность представляющих угрозу предприятий.

Было заявлено, что строительство нового металлургического завода в Араздеяне (Ерасх), который сооружается вопреки требованиям экологических норм и международных конвенций, должно быть остановлено. Потенциальное воздействие токсичных химических отходов этого металлургического завода на местную экосистему может быть огромным. Сброс отходов в Араз означает трагедию для обитающих в нем живых организмов и крупных хозяйств, использующих воду из этой реки для орошения. Загрязнение питьевой воды также может привести к распространению инфекционных заболеваний в приграничных районах. Это создаст серьезный кризис общественного здравоохранения как для Азербайджана, так и для Армении.