Импорт в Азербайджан средств индивидуальной бронезащиты и собак-миноискателей освобожден от налогов и таможенных пошлин (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Импорт в Азербайджан средств индивидуальной бронезащиты (одежды) и собак-миноискателей освобожден от налогов и таможенных пошлин.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым законе о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе".

С соответствии с изменением, на основании подтверждающего документа органа (учреждения), установленного соответствующим органом исполнительной власти, импорт товаров, предназначенных для разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, а также других территорий ведения военных операций, устройств, содержащих взрывчатые вещества, все виды техники, оборудования, технических средств и устройств, их запасных частей, защитной одежды, инструментов, собак-миноискателей, взрывчатых и пиротехнических средств освобождается от таможенных пошлин с 1 марта 2023 года сроком на 5 лет.