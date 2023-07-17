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Аудиовизуальному совету и MEDİA предоставлены новые полномочия

Политика Материалы 17 июля 2023 15:20 (UTC +04:00)
Аудиовизуальному совету и MEDİA предоставлены новые полномочия

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Перечень услуг, оказываемых субъектам микро, малого и среднего предпринимательства в домах малого и среднего бизнеса", утвержденный указом Президента Азербайджанской Республики от 26 июня 2018 года № 148.

Как сообщает Trend, согласно указу, Аудиовизуальному совету и Агентству развития медиа (MEDİA) Азербайджанской Республики предоставляются новые полномочия.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

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