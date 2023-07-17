Утверждены изменения в преференциальное торговое соглашение между Азербайджаном и Турцией

БАКУ /Trend/ - Утверждены изменения в "Преференциальное торговое соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики".

Соответствующий закон подписал Президент Ильхам Алиев, сообщает в понедельник Trend.

Утвержден Протокол, подписанный 29 апреля 2023 года в городе Самсун о внесении изменений в "Преференциальное торговое соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики".

Напомним, что по данным Государственного таможенного комитета, товарооборот Азербайджана с Турцией в январе-июне 2023 года составил 3,916 миллиарда долларов США (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,8 процента).