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Утверждены изменения в преференциальное торговое соглашение между Азербайджаном и Турцией

Политика Материалы 17 июля 2023 16:04 (UTC +04:00)
Утверждены изменения в преференциальное торговое соглашение между Азербайджаном и Турцией

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Утверждены изменения в "Преференциальное торговое соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики".

Соответствующий закон подписал Президент Ильхам Алиев, сообщает в понедельник Trend.

Утвержден Протокол, подписанный 29 апреля 2023 года в городе Самсун о внесении изменений в "Преференциальное торговое соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики".

Напомним, что по данным Государственного таможенного комитета, товарооборот Азербайджана с Турцией в январе-июне 2023 года составил 3,916 миллиарда долларов США (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,8 процента).

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