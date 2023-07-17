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Увеличены обязанности Министерства энергетики Азербайджана

Политика Материалы 17 июля 2023 16:55 (UTC +04:00)
Увеличены обязанности Министерства энергетики Азербайджана

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Увеличены обязанности Министерства энергетики Азербайджанской Республики.

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в поправке к Положению о Министерстве энергетики на основании подписанного сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указа.

Согласно поправке, в число обязанностей министерства входит:

- В соответствии с законом "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии", в целях определения земельных участков (водных объектов) в качестве территории возобновляемых источников энергии вносить обоснованные предложения в Кабинет министров Азербайджанской Республики, принимать соответствующие меры по передаче прав на земельный участок (водный объект), определяемый как территория возобновляемых источников энергии;

- В соответствии с законом "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии", осуществлять выбор производителя электроэнергии на территории возобновляемых источников энергии, выдавать сертификат на источник электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии.

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