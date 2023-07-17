В Азербайджане установлена новая процедура объявления пропавшего без вести военнослужащего или иного лица погибшим

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлена новая процедура объявления погибшим военнослужащего или иного лица, пропавшего без вести в связи с военными действиями.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Гражданский кодекс.

Согласно поправке, суд, учитывая обстоятельства, дающие основания полагать, что лицо погибло в ходе военных действий, может объявить его умершим, но не ранее чем через 6 месяцев со дня окончания военных действий.

Отметим, что в действовавшем до сих пор варианте закона отмечалось, что военнослужащий или иное лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, может быть признано умершим в судебном порядке по истечении не менее 2 лет со дня окончания военных действий.