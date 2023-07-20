Названо число армян, воспользовавшихся ППП "Лачин"

БАКУ /Trend/ - Со дня установления Азербайджаном погранично-пропускного пункта "Лачин", 1 927 жителей Карабаха армянского происхождения воспользовались возможностью перейти границу.

Как передает в четверг Trend, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ОБСЕ Ровшан Садыгбейли на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в ответ на выступление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

"Создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на Лачинской дороге на границе было необходимой мерой для того, чтобы положить конец незаконным перевозкам со стороны Армении. В то же время, были созданы надлежащие условия для прозрачного и регулируемого проезда армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, в обоих направлениях. С 23 апреля, даты, когда был создан контрольно-пропускной пункт, 1 927 человек пересекли границу, воспользовавшись контрольно-пропускным пунктом, несмотря на неустанные усилия и ложную пропаганду армянской стороны, направленные на то, чтобы отговорить их от этого", - сказал он.

Однако, как отметил Садыгбейли, 15 июня 2023 года Армения прибегла к еще одной военной провокации, открыв огонь в направлении контрольно-пропускного пункта, в результате чего был ранен один азербайджанский пограничник.

"Обстрел армянскими силами дороги, которой пользуются армянские жители Карабаха, является не только безответственным шагом, но и ставит под угрозу жизни гражданских лиц, пользующихся этой дорогой, и затрудняет их проезд. Несмотря на серьезные проблемы с безопасностью, вызванные этой провокацией, Азербайджан возобновил работу контрольно-пропускного пункта для передвижения транспорта в медицинских целях при содействии Международного Комитета Красного Креста", - подчеркнул постпред.

Тем не менее, попытки использовать Лачинскую дорогу для незаконной деятельности не прекратились. Так, 11 июля 2023 года Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила, что обнаружила неоднократные попытки контрабандного провоза различных видов товаров в транспортных средствах МККК, что привело к временному приостановлению проезда через контрольно-пропускной пункт. Подтверждение данного факта МККК, который опубликовал разоблачительное заявление об этих инцидентах, еще раз продемонстрировало, что создание контрольно-пропускного пункта было необходимой мерой для обеспечения прозрачности перевозок на дороге.

"После временного приостановления передвижения Государственной пограничной службой Азербайджана для проведения необходимых следственных мероприятий МККК возобновил свою деятельность на контрольно-пропускном пункте для медицинской эвакуации. Более того, серьезно относясь к возможным негативным последствиям ситуации, Азербайджан также выразил готовность содействовать доставке гуманитарных грузов армянским жителям Карабаха по дороге Агдам-Ханкенди", - подчеркнул Садыгбейли.