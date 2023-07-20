БАКУ /Trend/ - 20 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Джалилабадский район.

Как сообщает Trend, глава государства принял участие в открытии Джалилабадского государственного центра профессионального образования.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал Президента Ильхама Алиева об условиях, созданных в центре.

Было сообщено, что в настоящее время в Азербайджане действуют 98 учреждений профессионального образования, а количество центров профессионального образования достигло 14. В нашей стране 23 тысячи 600 учащихся получают профессиональное образование по 120 специальностям. За последние три года прием в учреждения профессионального образования вырос на 30 процентов, в прошлом году количество учащихся превысило 19 тысяч. Кроме того, в 2022-2023 учебном году в 8 профессиональных учебных заведений, действующих в 5 регионах, был проведен прием студентов на ступень высшего технического профессионального образования. В настоящее время в республике получают высшее техническое профессиональное образование 1466 студентов. К 2026 году количество студентов на этой ступени образования планируется довести до 9200 человек.

Было сообщено, что в настоящее время строятся здания Лянкяранского профессионального лицея, Бакинского государственного центра профессионального образования по технике и технологиям. В скором времени начнется строительство здания Мингячевирского центра профессионального образования. Также ведется проектирование зданий Физулинского профессионального лицея, Сумгайытского государственного центра профессионального образования по промышленности и высоким технологиям, Товузского, Гахского и Губинского профессиональных лицеев. В Карабахе планируется строительство Кяльбаджарского и Лачинского профессиональных училищ. В целом, в рамках программы «Великое возвращение» будет построено и введено в эксплуатацию 8 учреждений профессионального образования.