БАКУ /Trend/ - 20 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Физулинский район.

Как сообщает Trend, глава государства ознакомился со строительством 27-километрового участка автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша 1-й технической категории до Физулинского международного аэропорта.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что на осмотренном 27-километровом участке дороге полностью выполнены инфраструктурные работы. В целом, завершено 50 процентов работ по строительству автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Вдоль дороги строятся 137 водоотводных труб различного диаметра, 30 подземных переходов, 8 мостов, 7 тоннелей и 9 виадуков. Общая протяженность мостов составляет 984, а виадуков – 2090 метров.

Было сообщено, что в настоящее время продолжаются строительные работы на восьми из девяти предусмотренных проектом виадуков. В ходе строительства трех виадуков впервые в Азербайджане работы по бетонированию проводятся методом горизонтального скольжения пролетных форм. Кроме того, успешно ведутся работы по строительству дорожной развязки на участке, соединяющем дорогу Победы с автодорогой Ахмедбейли-Физули-Шуша.