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Проводятся тактические учения «Волна Хазри» (ВИДЕО)

Политика Материалы 20 июля 2023 18:26 (UTC +04:00)
Проводятся тактические учения «Волна Хазри» (ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2023 учебный год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся совместные тактические учения «Волна Хазри» с участием Военно-морских сил (ВМС), Сухопутных войск (СВ), Военно-воздушных сил (ВВС) и Береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС).

20 июля руководящий состав Министерства обороны прибыл на военно-морскую базу для наблюдения за ходом учений по ведению боевых операций при охране и обороне энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Сначала были возложены цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории штаба ВМС, почтена его светлая память.

Затем командующий ВМС вице-адмирал Субхан Бекиров доложил министру обороны о ходе учений и задачах, которые предстоит выполнить.

Было сообщено, что охрана и оборона азербайджанского сектора Каспийского моря организована силами и средствами ВМС на высоком уровне. Наши морские воды находятся под непрерывным наблюдением посредством БПЛА и других технических средств.

Было отмечено, что основной целью учений является отработка совместных действий командиров и штабных офицеров в случае возникновения угрозы в наших территориальных водах, а также совершенствование знаний и навыков управления подразделениями в бою.

На учениях, проводимых в три этапа, выполняются действия по различным эпизодам.

Министр обороны, понаблюдавший за ходом учений в азербайджанском секторе Каспийского моря, высоко оценил профессионализм военнослужащих.

Отметим, что в учениях задействованы 1500 человек личного состава, боевые корабли ВМС, суда обеспечения, сторожевые корабли береговой охраны ГПС, вертолеты, БПЛА ВВС и боевые бронированные машины Сухопутных войск.

Проводятся тактические учения «Волна Хазри» (ВИДЕО)
Проводятся тактические учения «Волна Хазри» (ВИДЕО)
Проводятся тактические учения «Волна Хазри» (ВИДЕО)
Проводятся тактические учения «Волна Хазри» (ВИДЕО)
Проводятся тактические учения «Волна Хазри» (ВИДЕО)
Проводятся тактические учения «Волна Хазри» (ВИДЕО)
Проводятся тактические учения «Волна Хазри» (ВИДЕО)
Проводятся тактические учения «Волна Хазри» (ВИДЕО)
Проводятся тактические учения «Волна Хазри» (ВИДЕО)
Проводятся тактические учения «Волна Хазри» (ВИДЕО)
Проводятся тактические учения «Волна Хазри» (ВИДЕО)
Проводятся тактические учения «Волна Хазри» (ВИДЕО)
Проводятся тактические учения «Волна Хазри» (ВИДЕО)
Проводятся тактические учения «Волна Хазри» (ВИДЕО)
Проводятся тактические учения «Волна Хазри» (ВИДЕО)
Проводятся тактические учения «Волна Хазри» (ВИДЕО)
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