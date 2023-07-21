Участники Шушинского глобального медиафорума прибыли в Физулинский район (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Началась поездка в Шушу участников Глобального форума «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции», который пройдет в культурной столице Азербайджана по случаю 148-летия национальной прессы.

Как сообщает Trend, участники форума сначала прибыли на самолете в Физулинский международный аэропорт, называемый воздушными воротами Карабаха.

Отметим, что всего в Шушинском глобальном медиафоруме участвуют более 250 гостей и 120 медиасубъектов из 50 стран. Среди участников мероприятия – представители иностранных и местных СМИ, эксперты и официальные лица Азербайджана.

После церемонии открытия форум продолжит работу сессиями.

На сессиях будут обсуждаться такие темы, как «Будущее СМИ: новые инструменты в журналистике и коммуникациях в цифровую эпоху», «Инвестиции в СМИ, потребительские тенденции» и другие. В рамках глобального форума также предполагается проведение ряда параллельных мероприятий (side event) – выставок и тренингов.

Форум продлится до 23 июля.