В Шуше пройдет глобальный медиафорум

ШУША/Trend/ - 22-23 июля в городе Шуша по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 148-летием Азербайджанской национальной печати состоится Шушинский глобальный медиа-форум "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции". Президент Ильхам Алиев встретится с участниками форума в Шуше.

Как сообщает в пятницу Trend, в мероприятии примут участие 150 иностранных гостей из 49 стран, в том числе государственные информационные агентства 34 стран мира, 12 международных организаций и медиа-структур. Также на форуме будут представлены 60 руководителей и представителей местных СМИ.

В рамках форума намечается обсуждение актуальных на глобальном уровне вопросов в области медиа и информационно-коммуникационной сферы. Известные и авторитетные мировые медиа-руководители, эксперты обсудят новые инструменты журналистики и коммуникации в эпоху цифровых технологий, цифровую трансформацию, управление медиа в современной информационной среде и создание устойчивых бизнес-моделей медиа, тенденции потребления в новых медиа и медиаграмотность, методы борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями, безопасность журналистов и другие вопросы.

В рамках форума также будет выдвинута инициатива Медиа-платформы Движения неприсоединения.

Отметим, что город Шуше, где проводятся многочисленные международные мероприятия, впервые в истории независимого Азербайджана собираются руководители ведущих мировых медиа, журналистских организаций, авторитетные эксперты в области медиа, информационных коммуникаций и известные журналисты.