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МИД Азербайджана решительно осудил факт сожжения Корана в Швеции

Политика Материалы 21 июля 2023 13:11 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана решительно осудил факт сожжения Корана в Швеции

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана решительно осудило акт сожжения Корана в Швеции, сообщает в пятницу Trend.

"Мы решительно осуждаем подлый акт сожжения Корана в Швеции. Мы призываем власти принять все необходимые меры против виновных и предотвратить повторение подобных преступлений на почве ненависти", - говорится в публикации министерства в Twitter.

Напомним, что 28 июня, в день празднования Курбан-байрам - одного из самых больших праздников для мусульман, в столице Швеции Стокгольме два человека сожгли Коран возле мечети в присутствии сотрудников полиции.

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