Президент Ильхам Алиев: Увеличение наших валютных резервов и совершенствование системы управления дают нам дополнительные возможности

ШУША/Trend/ - Мы должны сделать так, чтобы наша экономика была устойчивой в любых условиях и в любой ситуации. Конечно, мы наращиваем валютные резервы, совершенствуем нашу систему управления. Все это дает нам дополнительные возможности.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».

Подчеркнув, что способность налоговых и таможенных органов к реализации прогнозов создает достаточно четкую картину, глава государства отметил: «Мы уже не впервые принимаем решения о дополнениях и увеличениях в бюджете. Причина этого в том, что налоговые и таможенные органы получили больше доходов, чем планировалось. Это стало возможным только благодаря прозрачности и новому подходу в управлении».