Президент Ильхам Алиев рассказал на Глобальном медиафоруме о проекте Транскаспийского газопровода

ШУША/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции» рассказал о проекте Транскаспийского газопровода.

Как сообщает Trend, глава государства заявил, что идея Транскаспийского проекта базируется на газовых запасах Туркменистана.

Касаясь роли, которую Азербайджан может сыграть в этом проекте, Президент Азербайджана отметил: «Идея Транскаспийского проекта основана на газовых запасах Туркменистана. Поэтому не от нас зависит инициирование этого проекта или вложение в него инвестиций. Мы со своей стороны можем предложить существующую инфраструктуру или мы можем предложить определенную территорию для строительства новой инфраструктуры. Однако мы не должны забывать, что сегодня Азербайджан занят расширением трубопровода, построенного менее трех лет назад».