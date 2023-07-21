Президент Ильхам Алиев: На первом этапе процесса восстановления Карабаха и Восточного Зангезура нашей главной задачей является восстановление 8 городов и 100 сел

ШУША/Trend/ - Процесс восстановления Карабаха и Восточного Зангезура разделен на этапы. Была принята программа "Великого возвращения", на реализацию которой мобилизованы финансовые ресурсы. Предполагаемые расходы на инфраструктуру и градостроительство к концу года составят около 7 млрд долларов США. Это только начало.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"На первом этапе наша основная задача — отстроить 8 городов и 100 сел. В нескольких населенных пунктах уже заселены люди", - подчеркнул глава государства.