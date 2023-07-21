Президент Ильхам Алиев: Права и безопасность армянского меньшинства будут защищены в соответствии с нашей Конституцией

ШУША/Trend/ - Мы пойдем по пути реинтеграции, готовы идти. Права и безопасность армянского меньшинства в Карабахе будут защищены в соответствии с нашей Конституцией.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Отметив, что здесь, как и в других вопросах в Азербайджане, будет проявлена добрая воля, Президент сказал: «Азербайджан – многонациональная, многоконфессиональная страна. В этом наше богатство и сила. Представители различных этнических групп, всех групп, проживающих в Азербайджане, имеют одинаковые права, одинаковые обязанности, и их безопасность защищена на равном уровне. Почему какая-либо этническая группа должна быть исключением и иметь преимуществом перед другими? Я этого не понимаю. То есть это наш подход. Мы все еще надеемся, что часть здравомыслящих людей, живущих в Ханкенди, поймет, что такой подход бесперспективен».

Подчеркнув, что игнорировать Азербайджан невозможно, глава государства сказал, что должен восторжествовать здравый смысл.