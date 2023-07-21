Президент Ильхам Алиев: Мы движемся к цели и достигли многих из них

ШУША/Trend/ - Во время и после Второй Карабахской войны страны, отличавшиеся близостью к Армении, уже не могли или не хотели скрывать своих проармянских позиций.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции"..

Подчеркнув, что это в определенной степени привело к обострению отношений Азербайджана с данными странами, глава государства отметил: «Но это не значит, что так будет вечно. Этот этап тоже завершится, откроется новый. Главное, чтобы была повестка дня. В поствоенный период мы все делали последовательно, один шаг был логическим продолжением предыдущего. Мы шли и идем к цели и достигли многих из них. Есть некоторые цели, которых мы пока не достигли, но мы достигнем и их».