Президент Ильхам Алиев: Мы не делали ничего того, за что нам было бы стыдно

ШУША/Trend/ - Если проследить хронологию всех наших действий, даже если идти до начала Второй Карабахской войны, то вы увидите логику и очень сильную аргументацию в своей правоте. Мы не делали ничего того, за что нам было бы стыдно или мы бы сказали: «Да, вот здесь мы не правы». Мы все делали правильно.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».

«Мы давали шанс, и в том числе армянскому руководству до начала Второй Карабахской войны на протяжении двух лет, но они им не воспользовались. Мы давали шанс во время того, когда дорога Лачин-Ханкенди была просто «проходным двором», по которому Армения транспортировала мины, которые были произведены в Армении в 2021 году. И мы эти мины вскрыли, мы нашли. Мы пригласили представителей российского миротворческого контингента, а также представителей российско-турецкого мониторингового центра, который расположен в Агдаме, продемонстрировали и спросили: «А как эти мины попали в Карабах? Кто их привез? А кто просмотрел?». Но это же невозможно, чтобы мы погибали после Победы на своей территории, потому что Армения продолжает террор», - отметил глава государства.