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Президент Ильхам Алиев: Вопрос реинтеграции армян Карабаха зависит от того, когда они смогут избавиться от хунты, захватившей их в заложники

Политика Материалы 21 июля 2023 21:37 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Вопрос реинтеграции армян Карабаха зависит от того, когда они смогут избавиться от хунты, захватившей их в заложники

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ШУША/Trend/ - Сейчас вопрос реинтеграции зависит от того, когда армянские жители Карабаха смогут избавиться от хунты, которая захватила их в заложники, эксплуатировала как рабов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».

Касаясь блокирования армянами дороги Агдам-Аскеран, глава государства подчеркнул: «А почему из другой страны должны доставляться грузы? Это нелогично. Но вместо того, чтобы принять этот жест, там ставятся бетонные блоки. Кто кого блокирует? Поэтому весь вопрос в этом».

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