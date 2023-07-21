Президент Ильхам Алиев: Вопрос реинтеграции армян Карабаха зависит от того, когда они смогут избавиться от хунты, захватившей их в заложники

ШУША/Trend/ - Сейчас вопрос реинтеграции зависит от того, когда армянские жители Карабаха смогут избавиться от хунты, которая захватила их в заложники, эксплуатировала как рабов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».

Касаясь блокирования армянами дороги Агдам-Аскеран, глава государства подчеркнул: «А почему из другой страны должны доставляться грузы? Это нелогично. Но вместо того, чтобы принять этот жест, там ставятся бетонные блоки. Кто кого блокирует? Поэтому весь вопрос в этом».