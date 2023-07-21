Президент Ильхам Алиев: Ответственные СМИ должны способствовать укреплению отношений между соседними странами

ШУША/Trend/ - Ответственные СМИ должны способствовать укреплению отношений между соседними странами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции», отвечая на вопрос представителя информационного агентства IRNA.

Глава государства выразил надежду, что IRNA Azerbaijan обязательно внесет вклад в укрепление отношений между нашими странами. «Думаю, лучший способ — это информировать вашу аудиторию в Иране о реальном положении дел в Азербайджане, о процессе восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Конечно, думаю, что будет очень хорошо, если больше людей в Иране будут знать о реальном положении дел во время Второй Карабахской войны и после неё, особенно в связи с повесткой дня Азербайджана по широкому региональному сотрудничеству в этом регионе», - подчеркнул Президент Азербайджана.