Президент Ильхам Алиев: Шуша - уникальное место

ШУША/Trend/ - Восстановление Шуши уже началось. Некоторое время назад был утверждён генплан, и сейчас началось строительство первых жилых объектов. Эти проекты позволят жителям Шуши вернуться в свои дома.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».

Отметив, что Шуша официально объявлена культурной столицей Азербайджана, глава государства подчеркнул: «Мы ожидаем большой поток туристов со всего мира в это уникальное место, потому что история, культура, архитектура и климат Шуши — это действительно большое достояние для нашей страны».