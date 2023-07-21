Президент Ильхам Алиев: В Шуше все делается на основе генплана

ШУША/Trend/ - Город Шуша, расположенный на скале, окруженный древней городской стеной — это действительно жемчужина Кавказа и «Корона Карабаха».

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».

Отметив, что сейчас активно восстанавливаются исторические памятники города Шуша, глава государства отметил, что уже восстановлены три мечети. «Всё в Шуше делается в соответствии с генпланом. Это позволит городу выглядеть ещё лучше, чем раньше. Он будет очень удобным и современным, сохранив при этом аутентичный облик», - добавил Президент Ильхам Алиев.