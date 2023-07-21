Президент Ильхам Алиев: Брюссельский формат – вспомогательный механизм прямого взаимодействия на уровне лидеров Армении и Азербайджана

ШУША/Trend/ - Мы рассматриваем брюссельский формат в качестве некоего дополнительного, или вспомогательного механизма прямого взаимодействия на уровне лидеров Армении и Азербайджана. И пока что он работает, думаю, более или менее успешно.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».

Говоря о разнице между этим форматом и Минской группой, глава государства отметил: «Между этим форматом и Минской группой есть некоторая разница, поскольку он состоит не из тех же действующих лиц — одним из членов Минской группы была Франция, которой сейчас нет. Европейский Союз, опять же, как я уже сказал, не является реальным посредником переговорного процесса. Это некий фактор, который снижает напряжённость, что ли, и позволяет лидерам Армении и Азербайджана разговаривать и лучше понимать друг друга. Что касается Минской группы, на самом деле это не я, а они сами сделали её нефункциональной».