Президент Ильхам Алиев: На территории Азербайджана нет соперничества, наша территория — зона сотрудничества

ШУША/Trend/ - На территории Азербайджана нет соперничества. Наша территория — зона сотрудничества. В Баку неоднократно проходили встречи российских и американских военачальников. Это были высокопоставленные командиры: начальник Генштаба армии России, командующий войсками США или командующий войсками НАТО. Они выбирали Баку для проведения своих встреч.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».

«Это был знак уважения к нам. По-моему, в Баку прошло четыре или пять таких встреч. Выбрав Баку, обе стороны показали, что Азербайджан — это страна, которая может объединить интересы даже вечно конкурирующих стран. Это было время, когда конкуренция была более или менее мирной. В нынешних же условиях Азербайджан вновь является местом, где возможно потенциальное возобновление подобного контекста», - подчеркнул глава государства.