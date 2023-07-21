Президент Ильхам Алиев: Многие вопросы о жизни страны я узнаю из социальных сетей

ШУША /Trend/ - Я узнаю много важных вещей из социальных сетей, о том, что происходит в нашей стране. При общении с представителями СМИ я неоднократно говорил им, что они помогают мне в моей повседневной работе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».

«Масштаб работ настолько огромен, что иногда упускаешь какие-то важные моменты, можешь не почувствовать пульс общества, а для меня он очень важен. Я чувствую это во время своих поездок, когда встречаюсь с людьми, когда пользуюсь социальными сетями и узнаю о многих вещах, которые происходили в Азербайджане и о которых мне не сообщали либо из-за каких-то бюрократических проволочек, либо сознательно, сейчас уже меньше, чем раньше, но всё же. Может быть, из-за того, что я бываю слишком занят другими вопросами. Иногда я также узнаю из социальных сетей через своих внуков и детей, а иногда знакомлюсь сам. Это очень помогает».