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Президент Ильхам Алиев: Я чувствую и живу так же, как и любой другой человек

Политика Материалы 21 июля 2023 23:28 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Я чувствую и живу так же, как и любой другой человек

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ШУША /Trend/ - Я чувствую так же, живу так же, как и любой другой человек. Я люблю свою страну, как и любой другой человек, и раздражаюсь, как и любой другой человек, когда вижу несправедливость, когда вижу бюрократию, когда вижу неэффективное управление или что-то ещё похуже.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».

«У меня разные каналы коммуникации. Но с учетом нынешней и, конечно, послевоенной ситуации, в моей повседневной деятельности превалируют вопросы, связанные с безопасностью, мирным процессом, энергетической дипломатией - я имею в виду вопросы глобальной безопасности и развития Азербайджана», - добавил глава государства.

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