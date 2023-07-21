Президент Ильхам Алиев предложил проводить Глобальный медиа-форум регулярно

ШУША /Trend/ - Когда в прошлом году в Шуше был проведен первый форум азербайджанского медиа-сообщества, я сказал сотрудникам своей администрации, что было бы хорошо провести в следующий раз провести форум международного уровня. И он был организован.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».

«Планировалось моё участие в качестве основного докладчика, но я решил больше не использовать этот формальный способ общения, произнесение длинных речей, или что-то в этом роде. Думаю, такой формат обсуждений гораздо лучше как для меня, так и для вас», - отметил глава государства.

Он предложил проводить форум регулярно и назвать нынешнее мероприятие первым Шушинским глобальным медиа-форумом.