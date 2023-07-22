Национальная пресса Азербайджана играет важную роль в продвижении интересов страны - МИД

БАКУ /Trend/ - Национальная пресса Азербайджана играет важную роль в продвижении интересов страны.

Как передает Trend, об этом в субботу говорится в публикации на странице в Twitter министерства иностранных дел Азербайджана.

"Сегодня исполнилось 148 лет со дня создания национальной прессы Азербайджана.

Национальная пресса Азербайджана, начавшая свою историю в 1875 году с выхода в свет первого номера газеты "Экинчи", играет важную роль в продвижении интересов нашей страны.

Поздравляем дорогих работников медиа!", - говорится в публикации.